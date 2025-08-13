Logo R7.com
Confronto entre polícia e facção deixa mortos no Rio

Operação nas comunidades afeta serviços e mobilidade na zona oeste

  • Confronto entre polícia e facção no Rio resulta em quatro mortos.
  • Um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais ficou ferido, mas está fora de perigo.
  • Operação prendeu oito suspeitos e apreendeu três menores nas comunidades de Gardênia Azul e Cidade de Deus.
  • Fechamento temporário da Avenida Ayrton Senna e Linha Amarela afetou escolas e unidades de saúde na região.

 

Um confronto entre a polícia e a maior facção criminosa do Rio de Janeiro resultou na morte de quatro suspeitos e deixou um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais ferido. A ação ocorreu nas comunidades de Gardênia Azul e Cidade de Deus, na zona oeste.

A operação visava conter o avanço do Comando Vermelho, responsável por disputas territoriais. Durante o dia, a polícia prendeu oito suspeitos e apreendeu três menores. O policial ferido foi socorrido e está fora de perigo.

Devido à operação, a Avenida Ayrton Senna e a Linha Amarela foram temporariamente fechadas. Além disso, 17 escolas e duas unidades de saúde interromperam suas atividades.

