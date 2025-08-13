Confronto entre polícia e facção deixa mortos no Rio
Operação nas comunidades afeta serviços e mobilidade na zona oeste
Um confronto entre a polícia e a maior facção criminosa do Rio de Janeiro resultou na morte de quatro suspeitos e deixou um policial do Batalhão de Operações Policiais Especiais ferido. A ação ocorreu nas comunidades de Gardênia Azul e Cidade de Deus, na zona oeste.
A operação visava conter o avanço do Comando Vermelho, responsável por disputas territoriais. Durante o dia, a polícia prendeu oito suspeitos e apreendeu três menores. O policial ferido foi socorrido e está fora de perigo.
Devido à operação, a Avenida Ayrton Senna e a Linha Amarela foram temporariamente fechadas. Além disso, 17 escolas e duas unidades de saúde interromperam suas atividades.
