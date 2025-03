Copom deve elevar taxa Selic para 14,25% ao ano Medida visa combater inflação, mas enfraquece movimentação da economia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Copom deve elevar taxa de juros para 14,25% nesta quarta-feira (19)

O Comitê de Política Monetária do Banco Central se reúne hoje para decidir sobre a nova taxa básica de juros. A previsão é que a Selic seja elevada em 1 ponto percentual, alcançando 14,25% ao ano. Este seria o quinto aumento consecutivo da taxa, que serve como referência para os juros na economia.

A decisão oficial do comitê será anunciada no final do dia. Além disso, um comunicado sobre possíveis novas elevações de juros está previsto para ser divulgado na próxima semana, trazendo mais informações sobre a política monetária futura.

Assista em vídeo - Copom deve elevar taxa de juros para 14,25% nesta quarta-feira (19)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!