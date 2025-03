Criança de três anos morre afogada em resort de luxo em Alexânia Circunstâncias do afogamento estão sendo investigadas Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h43 ) twitter

Criança de 3 anos morre afogada em resort de luxo em Alexânia (GO)

Uma criança de três anos morreu afogada em um resort de luxo em Alexânia, Goiás. De acordo com testemunhas, a criança foi encontrada por uma funcionária boiando na piscina do resort.

A equipe de salva-vidas do hotel realizou os primeiros socorros, mas a criança não sobreviveu após ser levada ao hospital. A família, residente em Brasília, estava hospedada no local no momento do incidente. As autoridades estão investigando as circunstâncias do afogamento.

