Desabamento de casarão no Rio resulta em morte Imóvel de três andares desaba no centro da cidade Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h47 )

Casarão de três andares desaba e mata uma pessoa no centro do Rio

Um casarão no centro do Rio de Janeiro desabou no início da tarde, resultando na morte de uma pessoa. O acidente ocorreu por volta das 13h30, quando a parte superior do imóvel cedeu, gerando uma nuvem de fumaça.

Equipes de bombeiros foram acionadas e encontraram um homem preso em um carro atingido pelos escombros, que não resistiu aos ferimentos. A Defesa Civil isolou a área para investigar as causas do desabamento e verificar a possibilidade de outras vítimas, já que outros veículos também foram atingidos.

Assista em vídeo - Casarão de três andares desaba e mata uma pessoa no centro do Rio

