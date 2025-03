Desemprego no Brasil atinge 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro IBGE revela taxa de desemprego enquanto criação de vagas bate recorde histórico Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 17h44 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taxa de desemprego no Brasil atinge 6,8% com 7,5 milhões de desempregados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 6,8% no trimestre encerrado em fevereiro, totalizando 7,5 milhões de pessoas sem emprego. Embora o aumento seja de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, este é o melhor resultado registrado para o mês desde 2014.

Além disso, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), destacando a criação de mais de 430 mil vagas de emprego formais em fevereiro, o melhor desempenho histórico para o mês. A indústria foi o setor com maior incremento no número de contratações no período.

Assista em vídeo - Taxa de desemprego no Brasil atinge 6,8% com 7,5 milhões de desempregados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!