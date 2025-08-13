Edson Fachin eleito presidente do STF em votação simbólica
Alexandre de Moraes será o vice-presidente
O ministro Edson Fachin foi escolhido como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal em uma votação simbólica.
Alexandre de Moraes foi designado como vice-presidente. A cerimônia de posse está marcada para o dia 29 de setembro. Fachin liderará a Corte por um período de dois anos.
Veja também
Polícia investiga causas de explosão em fábrica de dinamites que matou nove. Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG).
Boletim JR 24H playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!