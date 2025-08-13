Logo R7.com
Edson Fachin eleito presidente do STF em votação simbólica

Alexandre de Moraes será o vice-presidente

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O ministro Edson Fachin foi escolhido como o novo presidente do Supremo Tribunal Federal em uma votação simbólica.

Alexandre de Moraes foi designado como vice-presidente. A cerimônia de posse está marcada para o dia 29 de setembro. Fachin liderará a Corte por um período de dois anos.

