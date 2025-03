Emprego formal no Brasil cresce 4% em 2024 Região Sudeste concentra maior parte dos postos; salário médio supera R$ 3.700 Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 12h34 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emprego formal no setor privado sobe 4% em 2024

O Brasil encerrou o ano com um aumento de 4% nos empregos formais, totalizando 46 milhões de postos ativos, segundo dados do Ministério do Trabalho. A região Sudeste concentrou 51% desses empregos, destacando-se como a área com maior concentração de vagas.

Os setores que mais impulsionaram esse crescimento foram serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária. O salário médio registrado foi de pouco mais de R$ 3.700.

Assista em vídeo - Emprego formal no setor privado sobe 4% em 2024

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!