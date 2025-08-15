EUA revogam vistos de familiares de Alexandre Padilha Medida ocorre após críticas de Trump ao programa Mais Médicos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 17h42 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os Estados Unidos revogaram os vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. A decisão foi tomada após Donald Trump criticar o programa Mais Médicos e aplicar sanções a outros membros do ministério.

Alexandre Padilha não foi afetado pela medida, pois seu visto americano já estava vencido desde o ano anterior.

Veja também

‌



Influenciador Hytalo Santos é preso em investigação sobre exploração de menores nas redes sociais. STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro.

Boletim JR 24H playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra da 2ª Edição do JR 24 Horas desta sexta (15) Donald Trump e Vladimir Putin se encontram no Alasca para discutir o futuro da Ucrânia Influenciador Hytalo Santos é preso em investigação sobre exploração de menores nas redes sociais EUA: mulher e filha de Alexandre Padilha têm visto cancelado STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta sexta (15) Enchente deixa mortos e feridos na Índia Incêndios florestais avançam pela Espanha STF garante devolução de valores pagos a mais na conta de luz Tarifaço pode causar a perda de 726 mil empregos no Brasil Trump e Putin discutem paz na Ucrânia em reunião no Alasca Pagamento do último lote do abono salarial começa nesta sexta (15) STF retoma julgamento de Carla Zambelli por porte de arma Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta sexta (15) Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14) Anatel revoga obrigatoriedade de prefixo 0303 que identifica ligações de telemarketing Polícia identifica um dos suspeitos de atacar com bombas e rojões o CT do Palmeiras Assista à íntegra da 3ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14) PF prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas no MS Trump volta a criticar o Brasil e diz que o país tem sido um parceiro comercial horrível dos EUA

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!