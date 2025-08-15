Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

EUA revogam vistos de familiares de Alexandre Padilha

Medida ocorre após críticas de Trump ao programa Mais Médicos

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Os Estados Unidos revogaram os vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. A decisão foi tomada após Donald Trump criticar o programa Mais Médicos e aplicar sanções a outros membros do ministério.

Alexandre Padilha não foi afetado pela medida, pois seu visto americano já estava vencido desde o ano anterior.

Veja também


Influenciador Hytalo Santos é preso em investigação sobre exploração de menores nas redes sociais. STF marca para 2 de setembro julgamento de Bolsonaro.

Boletim JR 24H playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.