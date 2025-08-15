EUA revogam vistos de familiares de Alexandre Padilha
Medida ocorre após críticas de Trump ao programa Mais Médicos
Os Estados Unidos revogaram os vistos da esposa e da filha de Alexandre Padilha, ministro da Saúde. A decisão foi tomada após Donald Trump criticar o programa Mais Médicos e aplicar sanções a outros membros do ministério.
Alexandre Padilha não foi afetado pela medida, pois seu visto americano já estava vencido desde o ano anterior.
