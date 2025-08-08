Ex-jogador do Botafogo preso após atropelar quatro pessoas no Rio
Luan Plácido enfrenta acusações após incidente com tentativa de agressão a policiais
Luan Plácido, ex-jogador do Botafogo de 21 anos, foi preso no Rio de Janeiro após atropelar quatro pessoas nesta manhã. Duas das vítimas estão internadas em estado grave. Após o acidente, Luan permaneceu no local para prestar socorro às vítimas. No entanto, segundo policiais, ele tentou danificar uma viatura e pegar a arma de um policial militar presente na cena.
Na delegacia, Luan também agrediu outro policial. Ele enfrenta acusações de lesão corporal, desacato e dano ao patrimônio público. A família afirma que ele sofreu um surto, enquanto a polícia investiga se o comportamento dele foi influenciado por álcool ou drogas.
