Gari é morto a tiros por empresário em Belo Horizonte

Empresário usou arma da esposa delegada no crime que ocorreu após discussão no trânsito

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O corpo de Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi sepultado em Belo Horizonte após ser baleado enquanto trabalhava na coleta de lixo. O empresário Renê Junior é acusado de cometer o crime após uma discussão no trânsito envolvendo um caminhão de coleta que obstruía a passagem de seu veículo.

Renê foi detido em uma academia e teria utilizado a arma da esposa, uma delegada. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu investigação sobre a conduta da delegada Ana Paula Nogueira, que pode responder por omissão e prevaricação. A defesa do casal não se manifestou.

Corpo de gari assassinado por empresário é enterrado. Duas pessoas morrem em explosão de fábrica de explosivos na Grande Curitiba.

