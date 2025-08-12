Gari é morto a tiros por empresário em Belo Horizonte
Empresário usou arma da esposa delegada no crime que ocorreu após discussão no trânsito
O corpo de Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, foi sepultado em Belo Horizonte após ser baleado enquanto trabalhava na coleta de lixo. O empresário Renê Junior é acusado de cometer o crime após uma discussão no trânsito envolvendo um caminhão de coleta que obstruía a passagem de seu veículo.
Renê foi detido em uma academia e teria utilizado a arma da esposa, uma delegada. A Polícia Civil de Minas Gerais abriu investigação sobre a conduta da delegada Ana Paula Nogueira, que pode responder por omissão e prevaricação. A defesa do casal não se manifestou.
