Homem é preso por suspeita de feminicídio em São João de Meriti Suspeito teria jogado esposa grávida pela janela após discussão Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h40 )

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu Leonardo dos Santos Silva, suspeito de assassinar sua esposa grávida. O crime ocorreu no mês passado, quando Lucélia Zangerolami caiu do quinto andar do edifício onde moravam em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a tragédia foi precedida por uma discussão entre o casal. Leonardo já possuía antecedentes criminais, incluindo registros de violência doméstica. Desde o início das investigações, ele era considerado o principal suspeito.

