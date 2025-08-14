Logo R7.com
Homem é preso por suspeita de feminicídio em São João de Meriti

Suspeito teria jogado esposa grávida pela janela após discussão

Boletim JR 24H

A Polícia do Rio de Janeiro prendeu Leonardo dos Santos Silva, suspeito de assassinar sua esposa grávida. O crime ocorreu no mês passado, quando Lucélia Zangerolami caiu do quinto andar do edifício onde moravam em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, a tragédia foi precedida por uma discussão entre o casal. Leonardo já possuía antecedentes criminais, incluindo registros de violência doméstica. Desde o início das investigações, ele era considerado o principal suspeito.

