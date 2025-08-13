Homem preso durante tentativa de furto em condomínio de luxo em Osasco Detido confessou crime e revelou comparsas ainda foragidos Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h49 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h49 ) twitter

Nesta quarta-feira, um homem foi preso ao tentar fugir após invadir um condomínio de luxo em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ele confessou a tentativa de furto e revelou que agia com dois comparsas que ainda estão foragidos.

Esta prisão faz parte de uma série de operações policiais que resultaram na detenção de 27 pessoas desde a semana passada, todas suspeitas de envolvimento em roubos a prédios de alto padrão na capital paulista. De acordo com a polícia, os detidos integram uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Na última terça-feira, foram capturados 15 suspeitos, dos quais 13 já tinham antecedentes criminais por crimes semelhantes.

Polícia investiga causas de explosão em fábrica de dinamites que matou nove. Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG).

