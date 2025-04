ICMS sobre compras internacionais aumenta em dez estados brasileiros Minas Gerais e outras nove regiões elevam alíquota para 20% Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 13h58 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ICMS sobre compras internacionais sobe em 10 estados

A alíquota do ICMS para compras realizadas em sites internacionais subiu de 17% para 20% em dez estados do Brasil. As regiões afetadas incluem Minas Gerais, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

Nos demais estados brasileiros e no Distrito Federal, a taxa permanece em 17%, pois ainda não houve aprovação legislativa para o aumento. Essa mudança impacta diretamente os consumidores que realizam compras online em plataformas internacionais.

Assista em vídeo - ICMS sobre compras internacionais sobe em 10 estados

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!