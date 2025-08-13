Incêndio destrói fábrica desativada em Senador Canedo
Bombeiros combatem chamas em local com materiais inflamáveis
Um incêndio destruiu uma fábrica desativada de fertilizantes em Senador Canedo, Goiás. O incidente ocorreu por volta das 11h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. A fábrica armazenava materiais usados na fabricação de fraldas, o que contribuiu para a rápida disseminação do fogo.
Funcionários presentes no galpão tentaram inicialmente conter o incêndio, mas a propagação rápida das chamas dificultou o controle. Felizmente, não houve registro de feridos no incidente. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.
