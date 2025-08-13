Incêndio destrói fábrica desativada em Senador Canedo Bombeiros combatem chamas em local com materiais inflamáveis Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 17h50 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h50 ) twitter

Um incêndio destruiu uma fábrica desativada de fertilizantes em Senador Canedo, Goiás. O incidente ocorreu por volta das 11h e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros para controlar as chamas. A fábrica armazenava materiais usados na fabricação de fraldas, o que contribuiu para a rápida disseminação do fogo.

Funcionários presentes no galpão tentaram inicialmente conter o incêndio, mas a propagação rápida das chamas dificultou o controle. Felizmente, não houve registro de feridos no incidente. As causas do incêndio estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

Polícia investiga causas de explosão em fábrica de dinamites que matou nove. Vídeo mostra gari ferido após ser baleado por empresário em Belo Horizonte (MG).

