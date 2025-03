Indústria de materiais de construção recua 2,2% em fevereiro Setor prevê crescimento de quase 3% até o final do ano Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h26 ) twitter

Indústria de materiais de construção recua 2,2% em fevereiro

O faturamento da indústria de materiais de construção caiu 2,2% em fevereiro. Apesar dessa queda, o setor projeta um crescimento próximo a 3% até o final do ano.

Em comparação com fevereiro do ano passado, houve um aumento de 1,6%. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção em parceria com a Fundação Getúlio Vargas.

Assista em vídeo - Indústria de materiais de construção recua 2,2% em fevereiro

