Influenciadores investigados por promoção ilegal de jogos de azar
Polícia Civil realiza operação em três estados contra influenciadores digitais
A Polícia Civil realizou uma operação para investigar influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de azar na internet. A ação ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão contra quinze influenciadores que somam cerca de 35 milhões de seguidores nas redes sociais.
Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), esses influenciadores movimentaram mais de R$ 40 milhões em pouco mais de dois anos através da promoção ilegal dos jogos. Até o momento, a defesa dos investigados não foi localizada.
