Influenciadores investigados por promoção ilegal de jogos de azar

Polícia Civil realiza operação em três estados contra influenciadores digitais

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A Polícia Civil realizou uma operação para investigar influenciadores digitais suspeitos de promover jogos de azar na internet. A ação ocorreu nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, com o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão contra quinze influenciadores que somam cerca de 35 milhões de seguidores nas redes sociais.

Segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), esses influenciadores movimentaram mais de R$ 40 milhões em pouco mais de dois anos através da promoção ilegal dos jogos. Até o momento, a defesa dos investigados não foi localizada.

