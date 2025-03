Internações por doenças ligadas à falta de saneamento superam 340 mil no Brasil Dengue impulsiona aumento de internações no Centro Oeste Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 12h19 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h19 ) twitter

Falta de saneamento básico no Brasil provoca 344 mil internações em 2024

No ano passado, mais de 340 mil pessoas foram internadas no Brasil devido a doenças associadas à ausência de saneamento básico. O Centro Oeste do país registrou a maior taxa de internações, influenciada principalmente pelo surto de dengue.

Das internações ocorridas, cerca de 179 mil foram causadas por infecções transmitidas por insetos vetores, como a dengue. Crianças e idosos foram os grupos mais afetados por problemas de saúde relacionados à falta de saneamento, evidenciando a necessidade de melhorias na infraestrutura sanitária para proteger essas populações vulneráveis.

