Jogador de futebol é detido suspeito de crimes contra mulheres na Bahia Carlos Eduardo Bastos é investigado por estupro, assalto e extorsão em Feira de Santana (BA) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h48 )

Jogador de futebol é preso suspeito de cometer série de crimes contra mulheres

Carlos Eduardo Bastos, de 25 anos, jogador de futebol que atuava pelo time CRAC, de Catalão (GO), foi detido sob suspeita de envolvimento em uma série de crimes contra mulheres em Feira de Santana, na Bahia. Ele é investigado por supostos atos de estupro, assalto, extorsão e constrangimento ilegal contra múltiplas vítimas.

A investigação aponta que ele visava estudantes universitárias que viviam sozinhas para cometer os crimes. Após os ataques, ele supostamente roubava as vítimas e exigia dinheiro delas. As autoridades estão agora ampliando as investigações para verificar a existência de outras possíveis vítimas nos estados de Goiás e Ceará.

