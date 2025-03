Lula busca fortalecer comércio entre Brasil e Japão, com foco na carne bovina Presidente destaca queda no fluxo comercial e necessidade de recuperação Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 25/03/2025 - 12h31 ) twitter

Lula diz que é preciso reequilibrar a balança comercial entre Brasil e Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou seus compromissos oficiais no Japão com foco em reequilibrar as relações comerciais entre os dois países. Durante um encontro com empresários brasileiros do setor de carne, ele destacou que o fluxo comercial entre Brasil e Japão caiu de US$ 17 bilhões em 2011 para US$ 11 bilhões atualmente. “Significa que de pronto a gente tem US$6 bilhões para recuperar”, afirmou Lula.

A visita visa abrir o mercado japonês para a carne bovina brasileira, buscando aumentar as exportações e melhorar a balança comercial. Lula enfatizou que o comércio exterior é uma via de mão dupla, destacando a importância de entender as dificuldades enfrentadas por ambos os países.

Além das discussões comerciais, Lula se reuniu com o imperador e a imperatriz do Japão, concluindo suas atividades com um jantar oferecido pelos anfitriões.

