Ministério da Fazenda lança plataforma para saque do PIS/Pasep Mais de 10 milhões poderão acessar recursos a partir de 28 de março Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 11/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h46 )

Governo lança plataforma para saque do dinheiro esquecido do PIS/Pasep

O Ministério da Fazenda lançou uma plataforma digital para facilitar o saque dos recursos do fundo PIS/Pasep, extinto em 2020. A partir de 28 de março, mais de 10 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada ou foram servidores públicos entre 1971 e 1988 poderão acessar esses valores. Em caso de falecimento do titular, seus herdeiros terão direito ao saque.

A nova plataforma está disponível para consulta no site repiscidadão.fazenda.gov.br, permitindo que os beneficiários verifiquem a disponibilidade dos recursos. Esta iniciativa visa assegurar que os valores esquecidos sejam recuperados pelos trabalhadores ou seus herdeiros.

