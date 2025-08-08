Motorista morre após acidente em São Paulo; passageiro ferido Carro de luxo cai em córrego na zona sul após perder controle Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 17h33 (Atualizado em 08/08/2025 - 17h33 ) twitter

Na zona sul de São Paulo, um acidente envolvendo um carro de luxo resultou na morte do motorista Allan Toshio Kato, de 37 anos, e deixou o passageiro ferido. O veículo perdeu o controle, atravessou barreiras da pista e caiu em um córrego. Ambos ficaram presos nas ferragens e foram socorridos, mas o condutor não sobreviveu.

Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade. Um amigo da vítima mencionou que eles voltavam de uma festa. A polícia aguarda resultados de exames para verificar se houve consumo de álcool ou drogas pelo motorista.

