Motorista morre após acidente em São Paulo; passageiro ferido
Carro de luxo cai em córrego na zona sul após perder controle
Na zona sul de São Paulo, um acidente envolvendo um carro de luxo resultou na morte do motorista Allan Toshio Kato, de 37 anos, e deixou o passageiro ferido. O veículo perdeu o controle, atravessou barreiras da pista e caiu em um córrego. Ambos ficaram presos nas ferragens e foram socorridos, mas o condutor não sobreviveu.
Testemunhas relataram que o carro estava em alta velocidade. Um amigo da vítima mencionou que eles voltavam de uma festa. A polícia aguarda resultados de exames para verificar se houve consumo de álcool ou drogas pelo motorista.
Veja também
Átila Carlai da Luz foi localizado em um imóvel de luxo na zona oeste da cidade
Boletim JR 24H playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!