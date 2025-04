Motorista que atropelou jovens em São Caetano (SP) tem prisão preventiva decretada Brendo dos Santos Sampaio passou por audiência de custódia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 17h59 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista que atropelou e matou duas jovens em São Caetano (SP) passa por audiência de custódia

Brendo dos Santos Sampaio, um estudante de direito de 26 anos, foi preso após atropelar e matar duas jovens de 18 anos em São Caetano do Sul (SP). O acidente levou à sua prisão em flagrante, que foi convertida em preventiva durante uma audiência de custódia.

A defesa de Brendo afirma que o semáforo estava verde para os veículos no momento do acidente, enquanto imagens mostram as jovens atravessando com o sinal vermelho para pedestres.

Em depoimento à polícia, Brendo admitiu estar acima do limite de velocidade permitido de 60 km/h, mas seu teste de bafômetro deu negativo para consumo de álcool.

Assista em vídeo - Motorista que atropelou e matou duas jovens em São Caetano (SP) passa por audiência de custódia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!