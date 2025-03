Mulheres enfrentam maior endividamento em fevereiro, aponta pesquisa Estudo destaca que, apesar das dívidas, elas mantêm menor inadimplência Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 09h18 (Atualizado em 24/03/2025 - 09h18 ) twitter

Pesquisa revela que mulheres estão mais endividadas que homens; renda mais baixa é um dos motivos

Em fevereiro, as mulheres registraram um aumento no endividamento em comparação aos homens, conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio. O estudo revelou que 77% das mulheres estão com dívidas, enquanto entre os homens esse número é de 66%. A diferença é atribuída principalmente aos salários mais baixos recebidos por elas.

Apesar do maior endividamento, as mulheres demonstram uma gestão mais eficaz de suas finanças, com menor índice de inadimplência. Elas tendem a priorizar o pagamento das dívidas, buscando acordos para manter o nome limpo.

