Netanyahu planeja controle completo de Gaza
Israel pretende transferir controle a países árabes após neutralizar Hamas
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciou que o país pretende assumir o controle total da Faixa de Gaza. A declaração foi feita em entrevista ao canal americano Fox News, pouco antes de uma reunião com o gabinete de segurança israelense para discutir estratégias militares na região.
Netanyahu afirmou que Israel não planeja governar Gaza permanentemente e pretende transferir o controle para países árabes assim que o grupo terrorista Hamas deixar de ser uma ameaça ao Estado israelense.
