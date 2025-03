Neymar retorna à seleção brasileira para eliminatórias da Copa Dorival Júnior convoca Neymar e mais 22 jogadores para enfrentar Colômbia e Argentina Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 18h37 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h37 ) twitter

Neymar é convocado para próxima janela das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Neymar está de volta à seleção brasileira após um afastamento de quase um ano e meio devido a uma lesão no joelho que exigiu cirurgia. O técnico Dorival Júnior confirmou o retorno do jogador ao anunciar a lista de 23 atletas convocados para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A convocação ocorreu em um hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro .

O Brasil enfrentará a Colômbia em Brasília no dia 20 e a Argentina em Buenos Aires no dia 25. O Flamengo se destacou como o clube com o maior número de convocados, tendo quatro jogadores na lista. Neymar, que voltou ao Santos no início do ano, é um dos principais nomes desta convocação.

