Ônibus é assaltado durante engarrafamento no Rio de Janeiro Criminosos atacam coletivo na avenida Brasil e fazem ameaças aos passageiros Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h47 )

Criminosos aproveitam engarrafamento e assaltam passageiros de ônibus no Rio de Janeiro

Durante um engarrafamento na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, criminosos assaltaram um ônibus que transportava 47 passageiros. Os criminosos aproveitaram o congestionamento para entrar no coletivo, render o motorista e ameaçar os passageiros, disparando duas vezes dentro do veículo.

Os passageiros relataram a perda de celulares e outros pertences durante a ação criminosa. O ônibus seguia da Baixada Fluminense para a zona norte da cidade quando o crime ocorreu. Após o roubo, os responsáveis fugiram e ainda não foram capturados pelas autoridades.

Assista em vídeo - Criminosos aproveitam engarrafamento e assaltam passageiros de ônibus no Rio de Janeiro

