Pagamento de valores esquecidos do PIS/Pasep começa nesta sexta(28) Mais de R$ 26 bilhões estão disponíveis; veja quem tem direito Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 12h57 (Atualizado em 28/03/2025 - 12h58 )

Dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep começa a ser pago nesta sexta-feira (28)

O governo inicia hoje o pagamento dos valores esquecidos no Fundo PIS/Pasep. Trabalhadores que solicitaram até o fim de fevereiro recebem nesta primeira data do calendário de ressarcimento da Caixa Econômica Federal. O montante disponível ultrapassa R$ 26 bilhões, destinados a mais de 10 milhões de brasileiros. Esses recursos são para quem trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988.

A Caixa Econômica Federal definiu 11 datas para o pagamento dos valores, e os beneficiários podem consultar o calendário completo no site da instituição.

Assista em vídeo - Dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep começa a ser pago nesta sexta-feira (28)

