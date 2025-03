Pagamentos de março do Bolsa Família começam hoje Plano contra fraudes em programas sociais é lançado pelo governo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 11h50 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pagamentos de março do Bolsa Família começam nesta terça (18)

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de março começam nesta terça-feira (18). As datas são organizadas conforme o último dígito do número de identificação social dos beneficiários. No mesmo dia, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social lança um plano de ação para combater fraudes em programas sociais.

O principal objetivo do plano é otimizar o fluxo de informações no Cadastro Único (CadÚnico). Um grupo de trabalho será formado para fortalecer essas ações, contando com a participação da Polícia Federal.

Assista em vídeo - Pagamentos de março do Bolsa Família começam nesta terça (18)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!