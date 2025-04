Polícia desmantela esquema financeiro entre Comando Vermelho e PCC Operação cumpriu mandados no Rio de Janeiro e São Paulo Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 17h37 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia realiza operação para desmontar braço financeiro das duas maiores facções criminosas do país

A Polícia Civil deflagrou uma operação para desmantelar o braço financeiro das maiores facções criminosas do Brasil. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo. As investigações revelaram uma aliança entre o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital para operar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo 22 empresas de fachada.

Em um ano, o esquema movimentou aproximadamente R$ 6 bilhões. Os recursos eram destinados à compra de armas e drogas, além do financiamento de disputas territoriais nas comunidades da zona oeste do Rio. Até agora, duas pessoas foram presas: uma mulher no Rio e um empresário ligado ao PCC no interior paulista.

Assista em vídeo - Polícia realiza operação para desmontar braço financeiro das duas maiores facções criminosas do país

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!