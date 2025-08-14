Polícia prende grupo por fraude em vendas online
17 suspeitos detidos na Baixada Santista e Santa Catarina
Uma operação policial resultou na prisão de 17 pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes contra plataformas de vendas online. As prisões foram realizadas na Baixada Santista e em Florianópolis, com a participação de mais de 300 agentes.
A quadrilha comprava celulares de última geração e solicitava reembolsos alegando problemas na entrega, devolvendo caixas com areia ou terra. Entre os investigados estão funcionários de empresas de logística. O esquema causou um prejuízo de R$ 1 milhão em apenas dez dias.
Veja também
Carros de luxo e comprovantes de transações bancárias do grupo também foram apreendidos
Boletim JR 24H playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!