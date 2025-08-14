Polícia prende grupo por fraude em vendas online 17 suspeitos detidos na Baixada Santista e Santa Catarina Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 17h40 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma operação policial resultou na prisão de 17 pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes contra plataformas de vendas online. As prisões foram realizadas na Baixada Santista e em Florianópolis, com a participação de mais de 300 agentes.

A quadrilha comprava celulares de última geração e solicitava reembolsos alegando problemas na entrega, devolvendo caixas com areia ou terra. Entre os investigados estão funcionários de empresas de logística. O esquema causou um prejuízo de R$ 1 milhão em apenas dez dias.

Veja também

‌



Carros de luxo e comprovantes de transações bancárias do grupo também foram apreendidos

Boletim JR 24H playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo PF prende quatro suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e armas no MS Trump volta a criticar o Brasil e diz que o país tem sido um parceiro comercial horrível dos EUA Assista à íntegra da 2ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14) Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado do cargo por um ano Operação prende 17 suspeitos de fraudes em plataformas de vendas online Polícia prende suspeito de matar esposa grávida ao jogá-la pela janela no Rio de Janeiro Zelensky e Starmer estão otimistas por acordo de paz com Rússia Assista à íntegra da Edição Digital do JR 24 Horas desta quinta (14) Ataque com drone ucraniano deixa feridos na Rússia Polícia prende quadrilha suspeita de furtar casas em São Paulo Tentativas de golpes digitais crescem 22,8% em um ano Aluguel residencial aumenta mais de 10% em um ano Assista à íntegra da 1ª edição do JR 24 Horas desta quinta (14) Processo sobre tentativa de golpe de Estado entra na fase final e já pode ser julgado pelo STF ONU e Brasil adiam reunião sobre crise de hospedagem da COP30 Assista à íntegra da 4ª edição do JR 24 Horas desta quarta (13) Tarifaço: setor empresarial reage positivamente a pacote do governo Defesa de Bolsonaro apresenta as alegações finais no processo sobre tentativa de golpe PL aprovada: Síndrome de Tourette é reconhecida como deficiência no Brasil Congregação Israelita Paulista celebra 90 anos com concerto beneficente na Sala São Paulo

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!