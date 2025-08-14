Logo R7.com
Polícia prende grupo por fraude em vendas online

17 suspeitos detidos na Baixada Santista e Santa Catarina

Uma operação policial resultou na prisão de 17 pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes contra plataformas de vendas online. As prisões foram realizadas na Baixada Santista e em Florianópolis, com a participação de mais de 300 agentes.

A quadrilha comprava celulares de última geração e solicitava reembolsos alegando problemas na entrega, devolvendo caixas com areia ou terra. Entre os investigados estão funcionários de empresas de logística. O esquema causou um prejuízo de R$ 1 milhão em apenas dez dias.

Carros de luxo e comprovantes de transações bancárias do grupo também foram apreendidos

