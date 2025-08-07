Logo R7.com
Polícia prende oito suspeitos de sequestro no Rio Grande do Sul

Quadrilha exigia resgate milionário após sequestrar casal de idosos

A polícia prendeu oito pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em extorsão e sequestro no Rio Grande do Sul. As investigações começaram em março, após o sequestro de um casal de idosos, donos de supermercados na região metropolitana de Porto Alegre.

Os criminosos exigiram um resgate de R$ 1 milhão. A ação policial localizou o cativeiro, libertou as vítimas e prendeu os envolvidos no crime.

