Polícia prende oito suspeitos de sequestro no Rio Grande do Sul
Quadrilha exigia resgate milionário após sequestrar casal de idosos
A polícia prendeu oito pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em extorsão e sequestro no Rio Grande do Sul. As investigações começaram em março, após o sequestro de um casal de idosos, donos de supermercados na região metropolitana de Porto Alegre.
Os criminosos exigiram um resgate de R$ 1 milhão. A ação policial localizou o cativeiro, libertou as vítimas e prendeu os envolvidos no crime.
Veja também
Cerca de 50 mil agentes de segurança pública participam de uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão e medidas protetivas de urgência
Boletim JR 24H playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!