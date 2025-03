Polícia resgata homem sequestrado na zona norte de São Paulo Vítima perdeu R$ 100 mil transferidos aos criminosos via PIX Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 17h58 (Atualizado em 21/03/2025 - 17h58 ) twitter

Polícia liberta homem que havia sido sequestrado na zona norte de SP

Um homem foi libertado pela polícia na zona norte de São Paulo após ser sequestrado ao marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento. Durante a operação de resgate, houve confronto com os suspeitos, resultando no ferimento dos dois criminosos. A vítima passou a madrugada em cativeiro e teve um prejuízo de R$ 100 mil, transferidos via PIX aos sequestradores.

A polícia foi informada do sequestro e rapidamente iniciou a operação de resgate. Imagens registradas mostram o momento em que a vítima é levada pelos sequestradores. Quando os policiais chegaram ao local do cativeiro, enfrentaram resistência dos suspeitos, levando a um tiroteio que culminou no ferimento dos dois criminosos. A vítima foi resgatada sem ferimentos físicos.

Assista em vídeo - Polícia liberta homem que havia sido sequestrado na zona norte de SP

