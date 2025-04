Preço do diesel nas refinarias cai 4,6% Gasolina e etanol mantêm preços inalterados Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 13h55 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preço do diesel nas refinarias cai 4,6%

O preço do diesel nas refinarias teve uma redução de 4,6%, com o litro passando a custar, em média, R$ 3,55. Em contraste, os preços da gasolina e do etanol permanecem inalterados. O governo recebeu positivamente a decisão da Petrobras devido à preocupação com o impacto dos custos no preço dos alimentos.

Em fevereiro, o diesel sofreu um aumento de 22 centavos por litro, afetando principalmente o transporte de mercadorias por caminhões em todo o país. Agora, espera-se que a redução nas refinarias se reflita nos postos de combustível em breve.

Assista em vídeo - Preço do diesel nas refinarias cai 4,6%

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!