Prefeito de São Bernardo afastado por um ano após operação

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo, foi afastado por um ano devido a investigação de corrupção.

A operação, conduzida pelo Ministério Público e Polícia Federal, resultou em quatro prisões e apreensão de mais de 3 milhões de reais.

Ele usará tornozeleira eletrônica e deverá evitar contatos com outros investigados.

A prefeitura se comprometeu a colaborar com as investigações, enquanto o partido de Lima defende sua integridade.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, foi afastado do cargo por um ano após uma operação conduzida pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. A investigação apura um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na administração municipal.

Além do afastamento, Marcelo Lima deve usar tornozeleira eletrônica e evitar contato com outros investigados. Quatro pessoas foram presas e mais de três milhões de reais foram apreendidos. As investigações começaram no mês passado quando foram encontrados 14 milhões de reais na casa de um homem apontado como operador financeiro do prefeito.

Qual foi a razão do afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima?

Marcelo Lima foi afastado por um ano após uma operação do Ministério Público e da Polícia Federal, que investiga um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na administração municipal.

Quais medidas foram impostas a Marcelo Lima após seu afastamento?

Além do afastamento, Marcelo Lima deve usar tornozeleira eletrônica e evitar contato com outros investigados.

O que foi encontrado durante as investigações relacionadas a Marcelo Lima?

As investigações descobriram 14 milhões de reais na casa de um homem identificado como operador financeiro do prefeito, e mais de três milhões de reais foram apreendidos, além da prisão de quatro pessoas.

Qual é a posição da prefeitura e do partido de Marcelo Lima em relação às investigações?

A prefeitura declarou sua disposição para colaborar com as investigações, enquanto o partido de Lima expressou confiança na integridade do prefeito e pediu responsabilidade nas apurações.

