Prefeitura do Rio planeja armar Guarda Municipal Projeto será encaminhado à Câmara dos Vereadores na próxima segunda-feira (10) Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h52 )

Prefeitura do Rio altera projeto e pretende armar Guarda Municipal

A Prefeitura do Rio de Janeiro revisou seu plano de criar uma força independente para o policiamento urbano e agora propõe armar a Guarda Municipal. O projeto revisado será apresentado à Câmara dos Vereadores na próxima segunda-feira (10).

A proposta transforma a Guarda Municipal na Força Municipal de Segurança, com a inclusão de agentes concursados em um grupo especializado. A nova força contará com 4.500 agentes focados no policiamento das ruas.

O Ministério Público supervisionará esse grupamento, que atuará em apoio às operações da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas sem atribuições investigativas.

