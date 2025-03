Prisão de suspeito avança investigações sobre morte de ciclista em São Paulo Jefferson de Souza Jesus é acusado de pilotar moto envolvida no crime Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h52 ) twitter

Polícia prende suspeito de envolvimento no assassinato de ciclista em São Paulo

A polícia prendeu Jefferson de Souza Jesus, suspeito de envolvimento na morte do ciclista Vítor Medrado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, em São Paulo. Conhecido como o “Gordo de Paraísópolis”, ele pilotava a moto usada no crime e já tem passagens por tráfico de drogas e receptação.

Erick Benedito Veríssimo, apontado como o autor dos disparos que mataram Medrado, já havia sido preso anteriormente. A detenção de uma mulher suspeita de financiar assaltos com motos foi fundamental para localizar os envolvidos.

