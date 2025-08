Provedores de internet investigados por ligação com facções no RJ Operação no Rio cumpre mandados e apreende armas em comunidades Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h39 ) twitter

Provedores de internet no Rio de Janeiro estão sob investigação por possíveis ligações com facções criminosas, resultando na prisão de um suspeito durante uma operação recente. Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão nas zonas norte da capital e Baixada Fluminense.

As quadrilhas atuavam em áreas controladas pelas maiores facções do estado, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro. Durante a operação, o Esquadrão Antibombas foi acionado para desarmar um explosivo em uma comunidade. As autoridades apreenderam um fuzil, duas pistolas, dinheiro e equipamentos utilizados nas instalações de internet. As empresas investigadas negam envolvimento com atividades criminosas.

Falsos policiais são presos por extorquir comerciantes em São Paulo. Mais de 80 mil pessoas ficam desabrigadas após temporais na China.

