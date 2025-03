Rio de Janeiro retoma vacinação nas escolas municipais Campanha visa atualizar cadernetas de vacinação dos estudantes Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 12h20 (Atualizado em 26/03/2025 - 12h20 ) twitter

Cidade do Rio de Janeiro retoma programação de vacinação nas escolas

A cidade do Rio de Janeiro reiniciou nesta quarta-feira (26) um programa de vacinação nas escolas municipais.

Todas as vacinas do calendário do Programa Nacional de Imunizações estão disponíveis para crianças e adolescentes, totalizando 16 tipos de imunizantes que protegem contra mais de 20 doenças, incluindo meningites, febre amarela e hepatite A.

O objetivo é garantir que a caderneta de vacinação dos estudantes esteja atualizada.

Escolas particulares também podem participar do programa ao entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde.

