São Paulo enfrenta emergência devido a queimadas
Defesa Civil alerta para riscos de incêndios florestais no estado
São Paulo está em estado de emergência por causa das queimadas no interior do estado. No fim de semana, a Defesa Civil foi acionada para combater diversos incêndios florestais. A combinação de alta temperatura e baixa umidade do ar aumenta o risco de incêndios.
A Defesa Civil orienta a população a não queimar lixo, evitar o uso de fogo para limpar terrenos, não jogar bitucas de cigarro nas rodovias e não soltar balões, prática considerada criminosa. Em caso de incêndio, recomenda-se contatar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
