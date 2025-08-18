Logo R7.com
São Paulo enfrenta emergência devido a queimadas

Defesa Civil alerta para riscos de incêndios florestais no estado

Boletim JR 24H

São Paulo está em estado de emergência por causa das queimadas no interior do estado. No fim de semana, a Defesa Civil foi acionada para combater diversos incêndios florestais. A combinação de alta temperatura e baixa umidade do ar aumenta o risco de incêndios.

A Defesa Civil orienta a população a não queimar lixo, evitar o uso de fogo para limpar terrenos, não jogar bitucas de cigarro nas rodovias e não soltar balões, prática considerada criminosa. Em caso de incêndio, recomenda-se contatar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

