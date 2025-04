Seis pessoas morrem após helicóptero cair no rio Hudson em Nova York Guarda costeira interrompeu tráfego de barcos durante operações de resgate Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 18h00 ) twitter

Seis pessoas morrem em queda de helicóptero no rio Hudson, em Nova York, nos EUA

Um helicóptero caiu no rio Hudson, em Nova York, resultando na morte de seis pessoas. De acordo com as autoridades, quatro pessoas estavam a bordo, incluindo uma criança. Três ocupantes foram retirados da água, mas seu estado de saúde não foi divulgado. Uma pessoa permanece desaparecida.

Equipes de resgate estão no local e a guarda costeira suspendeu o tráfego de barcos na área do acidente enquanto investigam as causas da queda e o destino da aeronave.

