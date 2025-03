STF analisa recurso de Robinho sobre condenação por estupro coletivo Ministro Luiz Fux votou contra pedido de liberdade Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 17h47 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h47 ) twitter

STF começa a julgar recurso da defesa do ex-jogador Robinho, preso por estupro

O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento de um recurso da defesa de Robinho, ex-jogador condenado por estupro coletivo na Itália. O ministro Luiz Fux, relator do caso, votou contra o pedido de liberdade do ex-jogador.

O julgamento acontece no plenário virtual do STF até o dia 4 de abril, com votos eletrônicos dos ministros. A defesa tenta reverter decisões anteriores que negaram a liberdade de Robinho, preso desde março do ano passado em Tremembé, São Paulo. Ele cumpre uma pena de nove anos imposta pela Justiça italiana.

