STF decide se Bolsonaro e outros sete investigados se tornarão réus por tentativa de golpe Relator Alexandre de Moraes avalia pedido de anulação da colaboração premiada de Mauro Cid Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 17h43 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h17 )

STF decide se Bolsonaro e outros sete investigados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado

Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisam se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete investigados se tornarão réus por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Alexandre de Moraes, relator do processo, examina um pedido de anulação da colaboração premiada de Mauro Cid, feito pela defesa dos denunciados.

No início do julgamento, os magistrados rejeitaram argumentos das defesas sobre a competência da corte e suspeição dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Jair Bolsonaro acompanha pessoalmente a sessão no Supremo.

O procurador-geral da República, Paulo Gounet, argumentou que Bolsonaro liderou a tentativa de golpe, destacando o papel dos generais para impedir o sucesso da ação.

