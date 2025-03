STF inicia ação penal contra Bolsonaro por tentativa de golpe Decisão unânime torna réus ex-presidente e sete aliados Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/03/2025 - 17h52 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h52 ) twitter

STF torna réus ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete por tentativa de golpe de Estado

Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Com esta decisão, a corte inicia uma ação penal que poderá condenar ou absolver os envolvidos.

Durante a sessão, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, apresentou vídeos dos ataques ocorridos em 8 de janeiro como evidência da tentativa de golpe. Ele destacou que a denúncia feita pela Procuradoria Geral da República possui indícios suficientes sobre o envolvimento dos acusados.

Além de Moraes, os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votaram a favor da denúncia. Jair Bolsonaro acompanhou presencialmente o primeiro dia do julgamento, mas optou por assistir à segunda sessão do gabinete do senador Flávio Bolsonaro, seu filho.

