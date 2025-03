Terremoto no sudeste asiático resulta em mais de 150 mortes Mianmar e Tailândia foram atingidos por abalos sísmicos de alta magnitude Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 17h46 ) twitter

Terremoto deixa mais de 150 mortos em Mianmar e na Tailândia

Mais de 150 pessoas perderam a vida após um forte terremoto atingir Mianmar e Tailândia, localizados no sudeste da Ásia. O epicentro do abalo, com magnitude de 7,7 graus, foi registrado no centro de Mianmar. Tremores também foram sentidos na Tailândia e em partes da China. Um segundo abalo de 6,4 graus ocorreu logo em seguida.

Um edifício em construção desabou, e equipes de resgate buscam trabalhadores que podem estar sob os escombros. A Junta Militar de Mianmar solicitou ajuda humanitária internacional e declarou estado de emergência em algumas áreas do país.

