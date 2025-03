Teto de igreja desaba durante instalação de placas solares em Goiânia Trabalhadores ficaram presos no telhado e foram resgatados após acidente Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 17h49 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h49 ) twitter

Teto de igreja desaba enquanto funcionários trabalhavam no telhado em Goiânia (GO)

O teto de uma igreja em Goiânia desabou enquanto trabalhadores instalavam placas solares. Um dos trabalhadores caiu sobre um carro, sofrendo ferimentos leves, enquanto outros cinco ficaram presos no telhado e foram resgatados.

De acordo com o fundador da igreja, um laudo de engenharia havia autorizado a instalação das placas solares. Felizmente, ninguém estava dentro do prédio no momento do incidente. Os bombeiros relataram que a estrutura metálica do telhado sofreu um colapso parcial. Uma investigação será realizada para identificar as causas do acidente. A igreja será demolida, com planos para a construção de um novo edifício no local.

Assista em vídeo - Teto de igreja desaba enquanto funcionários trabalhavam no telhado em Goiânia (GO)

