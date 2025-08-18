Logo R7.com
Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus por paz

Encontro busca acordo entre Rússia e Ucrânia sem concessão de territórios

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Donald Trump se reúne hoje com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e sete líderes europeus para discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.

Após ter recebido Vladimir Putin no Alasca, Trump afirmou que Zelensky tem a opção de acabar com a guerra ou continuar o conflito. No entanto, Zelensky rejeita ceder territórios à Rússia, uma exigência de Putin nas negociações.

