Trump se reúne com Zelensky e líderes europeus por paz
Encontro busca acordo entre Rússia e Ucrânia sem concessão de territórios
Donald Trump se reúne hoje com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e sete líderes europeus para discutir um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia.
Após ter recebido Vladimir Putin no Alasca, Trump afirmou que Zelensky tem a opção de acabar com a guerra ou continuar o conflito. No entanto, Zelensky rejeita ceder territórios à Rússia, uma exigência de Putin nas negociações.
Veja também
A urgência do projeto pode ser analisada nesta terça-feira (19)
Boletim JR 24H playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!