Vacina contra chikungunya pode ser incorporada ao SUS

Ministério da Saúde vai pedir inclusão de vacina contra chikungunya no SUS

O Ministério da Saúde pretende incluir a vacina contra chikungunya no calendário do SUS após a aprovação pela Anvisa. O imunizante, desenvolvido pelo Instituto Butantan em colaboração com uma empresa franco-austríaca, é direcionado para pessoas com mais de 18 anos.

A proposta de incorporação será submetida à Conitec, responsável por avaliar novas tecnologias para o sistema público de saúde. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que também é vetor da dengue. Este ano, o Brasil registrou mais de 68 mil casos da doença e 56 mortes.

