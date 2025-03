Vice-cônsul colombiana é baleada durante assalto em São Paulo Claudia Ortiz foi atingida na perna e passou por cirurgia Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 17h40 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h40 ) twitter

Vice-cônsul da Colômbia é baleada enquanto caminhava em avenida no centro de SP

A vice-cônsul da Colômbia no Brasil, Cláudia Ortiz, foi baleada durante uma tentativa de assalto no centro de São Paulo. O incidente ocorreu na avenida 9 de Julho, quando criminosos tentaram roubar o celular de uma passageira de táxi quebrando o vidro do veículo.

Um policial militar à paisana que estava nas proximidades interveio, resultando em troca de tiros. Claudia Ortiz, que caminhava pela calçada, foi atingida na perna por um dos disparos. Imagens de câmeras de segurança capturaram a fuga dos três suspeitos em um carro estacionado nas proximidades.

Até agora, apenas um dos envolvidos foi preso. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia, a vice-cônsul passou por cirurgia e seu estado é estável.

Assista em vídeo - Vice-cônsul da Colômbia é baleada enquanto caminhava em avenida no centro de SP

