Abastecimento de água segue suspenso no Rio de Janeiro após detecção de gasolina e tolueno O Instituto Estadual do Ambiente e a Polícia tentam identificar a origem do poluente

Boletim JR 24H| 05/04/2024 - 17h30 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share