Apagão no centro de São Paulo entra no nono dia Concessionária Enel ainda tenta identificar o que causou a interrupção do fornecimento

Já são quase dez dias com falta de luz na região central de São Paulo. Hoje (26) é o nono dia com problemas. Os técnicos da enel, concessionária de luz, seguem tentando identificar o que causou essa interrupção no fornecimento. E, como estão sendo feitos testes, entre outros trabalhos, alguns geradores foram desligados, o que fez com que os moradores voltassem a ficar sem energia. A Enel afirma que o fornecimento está normalizado e que está usando geradores de forma preventiva.